هذه شروط الالتحاق بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية في الصنف “أ” القسم “3” حسب العدد 17 من الجريدة الرسمية.

وحددت وزارة الداخلية، جدول شروط الأساسية من أجل الإلتحاق بالمناصب العاليا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية –حسب ما ورد في الجريدة الرسميةء.

وسيتم تعيين منصب مدير عام للمدرسة بقرار بمرسوم، على أن يكون المدير يحمل رتبة ضابط سامي للحماية المدنية.

أما منصب الأمين العام للمدرسة، فيعين بقرار وزاري، شرط أن يكونوا مقدمو الحماية المدينة المرسمون، أومتصرف رئيسي بأقديمة ثلاثة سنوات.

كما حددت الوزارة، في جدول شروط الإلحتاق بالمناصب العليا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، لمدير الدراسات، ومدير التدريبات والتربصات.

وكذا منصب مدير ملحقة، أن يكون صاحب المنصب، بمستوى مقدمو الحماية المدنية المرسمون، أو رواد الحماية المدنية بأقديمة سنتان.

أو نقباء الحماية المدنية بأقدمية أربعة سنوات.

وبخصوص شروط تعيين منصب رئيس مصلحة على مستوى الأمانة العامة، ورئيس مصلحة على مستوى مديرية الدراسات، يكون بقرار المدير العام.

وإشترطت الوزارة، حسب الجريدة الرسمية، أن يكون المؤهل لهذا المنصب، ملازم أول، أو طبيب ملازم أول للحماية المدنية على الأقل.

مع إثبات أقدمية 3 سنوات بصفة موظف، أو متصرف محلل أو متصرف يثبت خمس سنوات من الخدمة الفعلية.

أما منصب رئيس مصلحة على مستوى مديرية التدريب والتربصات، فيجب أن يكون المؤهل لهذا المنصب برتبة ملازم أول للحماية المدنية.

مع إثبات أقدمية ثلاثة سنوات بصفته موظف، أو إثبات خمسة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

وذكر جدول شروط الإلتحاق بالمناصب العليا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، والتي حدد تعيينها، بقرار من المدير العام للمدرسة.

وتتمثل هذه المناصب، بكل من رئيس مكتب على مستوى مصلحة تسيير المستخدمين والنشاط الاجتماعي.

ومصلحة المالية والمتقصدية، إضافة إلى رئيس مكتب الأملاك على مستوى مصلحة الوسائل العامة.

وكذا رئيس الوقاية والأمن الداخلي على مستوى مصلحة الوسائل العامة، ورئيس مكتب التوثيق والأرشيف والاتصال، على مستوى مصلحة الوسائل العامة.

بالإضافة، إلى رئيس مكتب التكوين والتدريب بالملحقة، ورئيس مكتب الإدارة والوسائل بالملحقة.

إشتُرط أن يكون المؤهلين لهذه المناصب، برتبة ملازم أول للحماية المدنية على الأقل، مرسم، مع إثبات سنتين من الأقدمية.

أو إثبات ثلاثة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

أو متصرف محلل أو متصرف يثبت ثلاثة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو وثائقي أمين محفوظات محلل.