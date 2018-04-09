رئيس الإتحاد الياباني يتهجم على وحيد حاليلوزيتش ... أنت مدرب فاشل

تحدث اليوم كوزو تاشيما رئيس الإتحاد الياباني لكرة القدم للصحافة اليابانية عن الأسباب التي جعلت هيئته تقرر إقالة المدرب السابق للمنتخب الوطني البوسني وحيد حليلوزيتش.

وفتح الرجل النار على مدرب المنتخب الوطني السابق مؤكدا أنه لم يكن هناك تواصل جيد بالإضافة إلى غياب الثقة وهو الأمر الذي تحول إلى أزمة حسبه، وأضاف رئيس الإتحاد الياباني أن المنتخب حاول العمل بطريقة وحيد غير أنه لم ينجه معتبرا إختياره كمدرب للمنتخب الياباني بالفاشل، حيث قال: "الثقة والإتصال مع حليلوزيتش صارا أزمة بالنسبة لنا، لقد تحدثت مع بعض اللاعبين بخصوص هذا الأمر، لم يكن لي خيار آخر خاصة بعد المواجهتين الوديتين أمام مالي وأوكرانيا، حاولنا العمل بأسلوب حليلوزيتش لكن بعد فترة تأكدنا أنه لا يصلح للمنتخب، بصفتي رئيسا للاتحاد الياباني ، يجب أن أفكر في تقدم كرة القدم اليابانية. وأنا أدرك تماماً أن هذا القرار لن يغير الفريق بشكل جذري، لكنني لا أستطيع الجلوس هنا ومشاهدة التراجع".