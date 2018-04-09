إستقدام مختصين فرنسيين لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تيزي وزو

انطلقت عمليات فحص مجانية للمرضى المقبلين على مستشفيات عزازقة وازفون بولاية تيزي وزو، أمس الأحد، تحت إشراف أطباء ومختصين كبار مستقدمين من فرنسا، من طرف منتدى رؤساء المؤسسات بالتنسيق مع جمعية الصداقة الشعبية الجزائرية الفرنسية

ويتضمن برنامج هؤلاء محاضرات ودورات تكوينية، فحوصات وعمليات جراحية لقرابة 200 مريض، حسب ما أفاد به “انيس بن طيب” المكلف بالإعلام لدى المكتب الولائي للمنتدى.

ملفات المرضى المعنيين بالعمليات الجراحية، تخص الحالات المستعصية والتي عجزت المستشفيات العمومية على إجرائها وتطلبت تحويل أصحابها إلى المستشفيات الخاصة أو الخارج، وبسبب التكاليف الباهظة للتنقل وصعوبة الحصول على التكفل الصحي من قبل الدولة، ارتأت الجمعية المذكورة بالتنسيق مع المكتب الولائي لمنتدى رؤساء الجمعيات، استقدام أطباء ومختصين للإشراف على هذه العمليات مع ضمان المتابعة الصحية للمريض سواء عن بعد أو بتحويله إلى الخارج أو عودة الطبيب المشرف على الجراحة للوقوف على تحسن وضعه.

كما ترفق هذه العملية الممتدة على أسبوع كامل، بمحاضرات ومداخلات يقوم بها مختصون من المستشفى الجامعي “محمد النذير” بتيزي وزو رفقة الأطباء القادمين من فرنسا واغلبهم أطباء جزائريون.

ومن بين الأمراض التي يتم تناولها خلال المحاضرات التي تحتضنها ملحقة دار الثقافة بعزازقة، نجد مرض السكري لدى مختلف الفئات وضمنها الحوامل، مخاطر الداء وكيفيات الوقاية منه ودور المعالج في توعية وحماية المريض، إلى جانب أمراض القلب.

جدير بالذكر أن جمعية الصداقة الشعبية الجزائرية الفرنسية، سبق وقامت بحملات مماثلة عبر ولايات مختلفة في الوطن، قصد توفير العلاج المجاني للمرضى من جهة وتبادل الخبرات وتمكين الأطباء وطلبة الطب بمختلف تخصصاتهم من الاستفادة من خبرة الأطباء المستقدمين من الخارج وتجربتهم.