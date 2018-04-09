معدل عمر الجزائريين ينتقل من 47 إلى 77.5 سنة

كشف مدير السكن بوزارة السكن و اصلاح المستشفيات، السيد والي عمر، أن عدد المواطنين الجزائريين قد بلغ 42 مليون 400 نسمة بحسب آخر إحصاء لشهر أفريل 2018.

وقال المتحدث الذي نزل ضيفا على تلفزيون "النهار" أن العدد ارتفع بـ 800 ألف نسمة منذ جويلية 2017، مشيرا إلى أن متوسط عمر الجزائريين يقدر بـ 77.5 سنة، في حين أنه 78 سنة عند النساء الجزائريات.

وأضاف والي: "أمد الحياة عند الجزائريين يرتفع كل سنة بسبب تحسن الظروف الصحية، وانخفاض عدد الوفيات عند الولادة".

وعن عدد حالات الزواج قال عمر والي أنها تبلغ ما بين 150 ألف إلى 160 ألف حالة سنويا، مقابل 163 ألف إلى 164 الف حالة في سنة 2016، موضحا أن العدد في تراجع منذ 2017، لان العدد مرتبط نسبيا بالجيل المعني بمرحلة الزواج.