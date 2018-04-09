المجاهد صالح بوجمعة ينتقل إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله أمس الأحد بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية المجاهد والدبلوماسي السابق صالح بوجمعة عن عمر ناهز 84 سنة، اثر مرض عضال،حسبما علم لدى أقارب الفقيد.

الفقيد من مواليد 18 أفريل 1935 بولاية سكيكدة، التحق مبكرا بصفوف الثورة التحريرية بالولاية التاريخية الثانية (الشمال القسنطيني)، وتدرج في مختلف المسؤوليات،حيث عين مسؤولا للمنطقة الرابعة بالولاية الثانية، وعمل مرافقا خاصا لقائد الولاية الثانية الشهيد زيغوت يوسف إلى غاية استشهاده في 25 سبتمبر 1956 .

كما ساهم المرحوم رفقة العديد من المجاهدين في التحضير لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 بمنطقة زمان بسكيكدة.

وبعد الاستقلال واصل الفقيد بوجمعة جهاده في معركة البناء والتشييد، حيث تقلد عدة مسؤوليات في جيش التحرير الوطني ثم عين سفيرا للجزائر في العديد من الدول كسوريا الأردن ولبنان.

وأمام هذا المصاب بعث وزير المجاهدين الطيب زيتوني برقية تعزية إلى أسرة الفقيد ورفاقه أشاد فيها بمناقب الفقيد وبطولاته خلال الثورة التحريرية وتفانيه في خدمة البلاد بعد الاستقلال.