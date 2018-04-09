الكشف عن أسباب إقالة حاليلوزيتش من المنتخب الياباني قبل 67 يوم عن المونديال

أنهى الاتحاد الياباني لكرة القدم مشوار الناخب الوطني السابق للجزائر المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش على رأس المنتخب الياباني، قبل 67 يوما من انطلاق نهائيات كأس العالم 2018، وفقا لما نشره موقع “فرانس فوتبول”، أمس الأحد.

وتعود أسباب قرار الاتحاد الياباني إلى النتائج غير المقنعة في المباريات الودية التي خاضها حاليلوزيتش، ضد كل من مالي التي حقق معها التعادل هدف لهدف، وأوكرانيا التي انهزم امامها بهدفين.

وهذ هي المرة الثانية التي يعيش فيها المنتخب الأسبق لـ"الخضر" هذا السيناريو، ففي سنة 2010 اقيل من العارضة الفنية لمنتخب كوت ديفوار ثلاثة أشهر قبل بداية المونديال في جنوب إفريقيا، بعد أن قاد رفاق يايا توري للتأهل الى أول كأس عالم تنظم في القارة السمراء.

وفي سنة 2014 كاد أن يعيش نفس الأمر مع الجزائر، بسبب علاقات متوترة مع "الفاف".

وعن أسباب اقالة حاليلوزيتش هذه المرة، فهي نفسها تقريبا، فأشارت عدة تقارير إعلامية لوجود خلافات مع الاتحادية ومع عدد من اللاعبين الذين ضغطوا من أجل إقالته.