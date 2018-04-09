غارة جوية إسرائيلية ضد قاعدة عسكرية بسوريا

أنباء عن مقتل إيرانيين في الغارة الإسرائيلية

وجّه الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية باستخدام 8 صواريخ جو-أرض ضد الأراضي السورية ، فيما يبدو افتتاحا لهجوم عسكري دولي جديد ضد سوريا ، بعد اتهام نظام الأسد باستهداف مدنيين بالسلاح الكيماوي.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بتنفيذ غارة على مطار التيفور في سوريا فجر اليوم.

وجاء في بيان نشرته الوزارة ونقلت وسائل إعلام ، أنه " مقاتلتان حربيتان من طراز "F-15"، تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، قامت بقصف قاعدة "التيفور" العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو -أرض، من دون أن تدخل في المجال الجوي السوري وهي فوق الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري قامت بتدمير 5 صواريخ من أصل ثمانية، مشيرا إلى أن الصواريخ الثلاثة الباقية التي لم يتم تدميرها بوسائل الدفاع الجوي السورية، سقطت في الجزء الغربي من قاعدة "تيفور" العسكرية.

و لم يتعرض أي من المستشارين الروس المتواجدين في سوريا لضرر نتيجة هذا القصف، حسب ما أضاف البيان الروسي، فيما صرّح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة "فرانس برس" بأن الغارة أسفرت عن مقتل 14 مقاتلا بينهم إيرانيون.

ويتوقع متابعون أن تسفر جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي ، تعقد اليوم الإثنين ، حول الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدنيين في مدينة دوما المحاصرة في سوريا ، الذي اتهمت دول غربية النظام السوري بالوقوف وراءه ، عن الخروج بقرار يسمح بتدخّل عسكري في سوريا ضد نظام الأسد ، خاصة وأن دولا غربية كانت قد لوّحت بتوجيه ضربة ضد النظام السوري في حالة استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين ، حيث صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده على استعداد لتوجيه ضربة عسكرية في سوريا في حالة ثبوت استهداف النظام للمدنيين بأسلحة كيماوية .

كما هدّد الرئيس الأمريكي ، أمس ، بلهجة حادّة ، بردّ قوي ضد نظام بشار الأسد ، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر إن :" بشار الأسد الحيوان سيدفع ثمنا باهضا لاستهدافه مدنيين بأسلحة كيماوية".