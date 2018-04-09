رسميا..إقالة وحيد خليلوزيتش من تدريب اليابان واستخلافه بمدرب محلي

قبل أسابيع من انطلاق العرس العالمي، أعلنت الفدرالية اليابانية لكرة القدم إقالة مدرب منتخبها المتأهل لكأس العالم بروسيا، وحيد حاليلوزيتش.

أكدت اليوم الفدرالية اليابانية لكرة القدم، ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة، حول اقالة المدرب البوسني، وكلفت مدرب من البطولة اليابانية قيادة منتخب "الساموراي" خلال مونديال روسيا.

وهذ هي المرة الثانية التي يعيش فيها المنتخب الأسبق لـ"الخضر" هذا السيناريو، ففي سنة 2010 اقيل من العارضة الفنية لمنتخب كوت ديفوار ثلاثة أشهر قبل بداية المونديال في جنوب إفريقيا، بعد أن قاد رفاق يايا توري للتأهل الى أول كأس عالم تنظم في القارة السمراء.

وفي سنة 2014 كاد أن يعيش نفس الأمر مع الجزائر، بسبب علاقات متوترة مع "الفاف".

وعن أسباب اقالة حاليلوزيتش هذه المرة، فهي نفسها تقريبا، فأشارت عدة تقارير إعلامية لوجود خلافات مع الاتحادية ومع عدد من اللاعبين الذين ضغطوا من أجل إقالته.