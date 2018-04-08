إقالة حاليلوزيتش تصنع الحدث في الفايسبوك .... و مطالبة زطشي بإرجاعه

لحظات فقط بعد الإعلان الرسمي لإقالة المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش، من على رأس المنتخب الياباني، إنفجر الفايسبوك بتعليقات ومنشورات الجزائريين.

وأبدى الجزائريون رغبة كبيرة في عودة صانع “ملحمة ألمانيا” خلال مونديال البرازيل في 2014، للإشراف على المنتخب الوطني الجزائري.

وإنتشر هاشتاغ “خليه يرجع” بقوة في مختلف الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل إعادة “حاليلو” على رأس الخضر.

يذكر أن رئيس الفاف خير الدين زطشي، سبق وأن أبدى رغبته في التعاقد مع البوسني قبل أن يعيّن رابح ماجر.