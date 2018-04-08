بالفيديو : يوسف بلايلي يُسجل هدف عالمي و يقود فريقه للتتويج باللّقب

قاد وسط الميدان الجزائري و النجم لإتحاد العاصمة سابقا يوسف بلايلي فريقه الترجي الرياضي التونسي للتتويج رسميا بلقب الدوري التونسي للمحترفين للمرة ال28 في تاريخه.

بعد تسجيله أمسية اليوم الأحد الهدف الوحيد في اللقاء الذي جمع فريقه الترجي بالضيف نجم المتلوي على الملعب الأولمبي برادس.

وجاء هدف يوسف بلايلي في الدقيقة ال31 بعد ترويض رائع للكرة ومراوغة أسقط على إثرها مُدافع الضيوف ليسكن الكرة الشباك.

وجاء التتويج الرسمي لنادي المكشخة في الجولة ال23 بعد تعادل ملاحقه النادي الإفريقي على أرض إتحاد بن قردان بهدف لهدف.