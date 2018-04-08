بالفيديو: حملة خليها تصدي تخرج الى الشارع إحتجاجا على سيارات فولسفاغن

يرى المحتجون أن سيارات فولسفاغن، التي يتم بيعها لدى مؤسسة سوفاك، تصنع في الصين، وتباع للجزائريين على أنها ألمانية.

خرج مواطنون، مقتنعون بـ”حملة خليها تصدي”، الى الشارع للاحتجاج على ما يسمونه “الغشاش المحترف”،

ورفع المحتجون لافتات كبيرة مكتوب عليها، “سيارات سوفاك المغشوشة”.

وجرى الاحتجاج تحت أنظار عناصر من الدرك الوطني.

ويرى المحتجون أن سيارات فولسفاغن، التي تركبها شركة سوفاك لصاحبها عولمي، تصنع في الصين،

وتباع للجزائريين على أنها ألمانية.

وعلق مواطنون على هذا الاحتجاج بالقول “إذا الشعب يوم أراد الحياة فلابد لطحكوت ومعزوز أن يستجيبوا القدر”!