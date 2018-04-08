توقعات بارتفاع جنوني لأسعار اللحوم بداية من رمضان

يتوقع العديد من مربي الدواجن أن تعرف أسعار اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان المعظم و فصل الصيف القادم ارتفاعا معتبرا، بسبب غياب الدعم للمربين عامة وصغار المربين خاصة، الذين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب الأمراض وغياب اللقاح. أما البيض، فإن المشكل غير مطروح بسبب الإنتاج الذي يفوق 6 ملايير بيضة سنويا، حيث يغطي حاجيات السوق الوطنية.

كشفت مصادر مطلعة لـ”الخبر” أن أسعار اللحوم البيضاء مرشحة للارتفاع أمام النقص الكبير في الإنتاج والعرض، بسبب عدم وجود الدعم من طرف وزارة الفلاحة لهؤلاء المربين عامة وصغار المربين الذين دخلوا مجال الاستثمار في هذا الجانب، إذ أكد وزير القطاع صراحة أنه لا يمكن تقديم الدعم لمربي الدواجن، حيث اجتمع الأمين العام للوزارة مع ممثلي المربين وطلب منهم الاتصال بدواوين تربية الدواجن العمومية الثلاثة الموجودة عبر الوطن قصد الحصول على الكتاكيت وحين يصل وزنها 2.5 كلغ يقوم المنتجون ببيعها لنفس الديوان.

ولكن حسب مصدرنا، فإن الكثير من المربين لم ينجحوا في عملية التربية لنقص الوسائل والتجهيزات التي جعلت الكتاكيت تنفق بسبب الأمراض التي أصابت الدواجن، وحاول بعض المربين جلب اللقاح من دول مجاورة بإمكاناتهم الخاصة، ليتكبدوا خسائر كبيرة عدا المربين المالكين لوسائل التربية العصرية والحديثة، الذين نجحوا بنسب مختلفة في تقليص الخسائر والإبقاء على مستويات الإنتاج.

وبخصوص البيض، فإن المربين يؤكدون أنهم ينتجون 6 ملايير بيضة سنويا، وهو رقم كاف لتغطية حاجيات السوق الوطنية، ويتوقعون أن يرتفع الإنتاج إلى 12 مليار بيضة في السنة ولغياب الإمكانات فإنه من غير الممكن إنشاء صناعة تحويلية في البيض لتحويل الأصفر والأبيض إلى مسحوق.

وتشير التقديرات الإحصائية إلى حاجة السوق الجزائري بنحو 1.2 مليون طن من مختلف أصناف اللحوم، ويوفر الإنتاج المحلي نحو 800 ألف طن سنويا منها 450 ألف طن لحوم حمراء و350 ألف طن لحوم بيضاء، ويقدر متوسط استهلاك الجزائري من اللحوم البيضاء بنحو 15 كلغ، بينما تحدد المنظمة العالمية للصحة متوسط الاستهلاك بـ42 كلغ، ما يضع الجزائر بعيدا عن المتوسط العام المحدد.