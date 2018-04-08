الخاص بطلبات التأشيرة يدخل الخدمة غدا VFS GLOBAL

سيدخل المتعامل الجديد “VFS GLOBAL” الخاص بطلبات التأشيرة بمقاطعة القنصلية العامة لفرنسا بالعاصمة غدا الاثنين الخدمة.

وصرح السفير الفرنسي كزافيي دريانكور صبيحة يوم الأحد على هامش تدشين المركز الجديد أن مركز VFS سيفتح غدا على الساعة الثامنة صباحا .

بحيث يمكن لطالبي التأشيرة إيداع طلبات الفيزا بمقاطعة القنصلية العامة لفرنسا بالعاصمة.

وأضاف كزافيي أنه أمام العدد الهائل لطلبات الفيزا، حيث 410000 تأشيرة منحت سنة 2017 منها 230000 لسكان العاصمة.

وجب علينا توفير أرضية أنترنيت مكيفة تسمح بتسيير مرن أكثر للمواعيد وأجال معقولة.

مضيفا أنه ما بين1500 و2000 موعد متوفر يوميا على موقع ” في.اف.اس” علما أن المواعيد تفتح 60 يوما من قبل.

وهذا بهدف تأمين” أخذ الموعد تم إلزام طالب التأشيرة بالدفع المسبق لتكاليف الخدمة تم تأكيده لدى “في اف اس”.

كما أوضح السفيرأن الموعد اسمي ولن يتم تأكيده إلابعد دفع التكاليف المسبقة من طرف طالب التأشيرة في غضون 72 ساعة.

حيث يتم دفع تكاليف المسبقة بإحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري أوعلى الإنترنت أومن خلال بطاقة بنكية.

في إشارة إلى أن تكاليف خدمة “في اف اس” محددة بـ 3600 دج وغير قابلة للتعويض.

بينما مواعيد إيداع طلب التأشيرة مجانية ومتوفرة بعدد كبير.

وتتم اجراءات تسجيل طلبات التأشيرة بالنسبة لجميع فئات الطالبين عبر الانترنت.

من خلال تطبيق فرنسا تأشيرة الذي يمكن تصفحه على مدار7 ايام و24/24 وعبر حاسوب أوهاتف ذكي أولوحة الكترونية.