بالفيديو : تقديم ملف لتصنيف حديقة الحامة إلى مستوى الحدائق العالمية

هكذا كان رأي أصحاب الإختصاص في حديقة التجارب بالعاصمة ، فما تزخر به أدهش و أبهر الخبراء الأجانب الذين حضرو لتقييم كل ما هو موجود في الحامة

إعتراف المختصين بثراء التنوع النباتي الفريد من نوعه في حديقة التجارب سيعمل على إدراجها في وقت قياسي في قائمة الحدائق العلمية النباتية العالمية ، الفاصل الوحيد هو إحصاء النباتات التي لم يتم التعرف عليها بعد