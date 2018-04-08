رسميا .. الإتحاد الياباني يقيل المدرب وحيد حاليلوزيتش

أقال الإتحاد الياباني لكرة القدم الناخب الوطني السابق للخضر و مدرب منتخبها الوطني البوسني وحيد حاليلوزيتش، اليوم الأحد، قبل 67 يوما عن نهائيات كأس العالم.

وحسب ماجاء في الموقع الفرنسي الشهير “فرانس فوتبول” فإن إقالة الناخب الوطني الأسبق جاء بعد النتائج السيئة في الوديات الأخيرة.

وبهذا يعيش حاليلوزيتش نفس سيناريو 2010 بعد تأهيله للمنتخب الإيفواري للمونديال قبل أن يقال قبل شهرين أيضا من بداية النهائيات.

يذكر، أن التقني البوسني يعد أبرز الأسماء المطلوبة من طرف العديد من المنتخبات على رأسها مصر، الجزائر والمغرب.