الجيش يطلق عملية عسكرية كبرى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت ، من إلقاء القبض على إرهابي وبحوزته سلاح ناري وكمية من الذخيرة بولاية البويرة. وأطلقت وحدات عسكرية متخصصة في مكافحة الإرهاب حملة تمشيط واسعة بالمرتفعات الجبلية بولاية البويرة ، حيث شوهد أمس وصول تعزيزات عسكرية لافتة في طريقها إلى الغابات الكثيفة. وعلى الصعيد نفسه باشرت قوات الجيش حملة تمشيط مماثلة في ولاية بومرداس لتضييق الخناق على العناصر الإرهابية.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان وصلت “البلاد” نسخة منه، أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أول أمس بالبويرة في الناحية العسكرية الأولى1، القبض على الإرهابي المسمى ب. زكريا وبحوزته سلاح ناري وكمية من الذخيرة”، مشيرا إلى أن هذا الإرهابي “كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014”. وفي ولاية بومرداس تشن قوات الجيش، منذ أكثر من شهر، عمليات تمشيط واسعة النطاق بالمناطق المحاذية لبلديات برج منايل على مستوى جبال عين السخونة، أولاد القهوة، عين الحمراء امتدادا إلى بن والي وجنات وحدود مناطق يسر وتيمزريت، وهذا على خلفية معلومات توفرت لدى مصالح الأمن تفيد بتحرك جماعة إرهابية مسلحة وسط التجمعات السكنية، بحثا عن المؤونة بعد جفاف منابع شبكات الدعم والإسناد بالمنطقة عقب تفكيك أكثر من 20 شبكة في ظرف سنة واحدة.

وتتميز العمليات العسكرية التي تشنها منذ أسابيع قوات الجيش، بالتنسيق مع مختلف أسلاك الأمن، بأنها تتم بإشراف مباشر وميداني من طرف قادة النواحي العسكرية وعدد من الجنرالات الذين يتابعون من قرب سير عمليات التمشيط في تيزي وزو وبجاية وبومرداس والبليدة وتبسة ومستغانم وعين الدفلى. ولوحظ أن قوات الجيش وسّعت في الأسابيع الأخيرة أيضاً من خريطة عملياتها العسكرية، إذ تظهر الخريطة الأمنية أن”المنطقة الثانية”، أي مناطق القبائل هي الأكثر حضوراً في انتشار قوات الجيش. ومعلوم أن النواة الصلبة لـ«تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي” تتمركز في هذه المنطقة.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، “أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ثمانية تجار مخدرات وضبطت 211 كيلوغراما من الكيف المعالج وسبع مركبات بتلمسان ووهران والبليدة وجانت. في حين أوقفت مفارز أخرى بتمنراست وبرج باجي مختار، ستة مهربين وحجزت شاحنة ورافعتين ومركبة رباعية الدفع و1200 لتر من الوقود و1،15 طن من المواد الغذائية و190 كيسا من مادة الفحم”. كما أوقف عناصر الدرك الوطني مهربين وضبطوا 1090 وحدة من مختلف المشروبات و2000 علبة سجائر بكل من تلمسان وبسكرة. فيما أوقفوا سبعة أشخاص وضبطوا 5،7 كيلوغرام من المرجان وعتاد الغطس بالطارف. كما تم توقيف 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وعين تموشنت.