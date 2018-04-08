سوداني يدخل تاريخ الدوري الكرواتي بتسجيله لهذا الهدف

قاد اللاعب الدولي الجزائري هلال العربي سوداني فريقه دينامو زغرب الكرواتي لتحقيق فوز عريض برباعية دون رد ضد إسترا 1961.

في اللقاء الذي جرى أمسية اليوم الأحد لحساب الأسبوع ال28 من دوري الدرجة الأولى الكرواتي.

وسجل لاعب الخضر الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال23 من عمر الشوط الأول.

ويُعتبر هذا الهدف الثاني على التوالي لإبن مدينة الشلف في ظرف أسبوع بعد ذلك الذي سجله في نصف نهائي الكأس.

وبفضل هدفه اليوم دخل سوداني قائمة أفضل 15 هدافا في تاريخ الدوري الكرواتي.

وإقترب دينامو زغرب من تحقيق اللقب بعد حفاظه على الصدارة ب63 نقطة وبفارق 8 عن الملاحق.