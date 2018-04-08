على غرار المشروع القطري في جيجل .. مشروع إماراتي ضخم في عنابة

سيتم إنشاء مؤسسة مختلطة جزائرية إماراتية لإنتاج الحديد والصلب بمدينة عنابة وذلك بعد أن حظي مشروع هذه الشراكة بالمصادقة من طرف مجلس مساهمات الدولة الشهر الماضي.

و نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم عن مدير الاتصال بمجمع سيدار بعنابة هشام بامون أن الشركة الجديدة الخاضعة لقاعدة الإستثمار 51/49 تحمل اسم "إيميرايت دزاير ستيل" و ستعمل على مشروع استثماري تفوق قيمته ال 1،6 مليار أورو وذلك على مستوى موقع مركب الحجار ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة.

ويمثل أطراف هذه الشراكة كل من مجمع سيدار ب 31 بالمائة و سيدار الحجار 20 بالمائة و الشريك الإماراتي "مجمع دزاير إيميرايت" بنسبة 49 بالمائة من أسهم الشركة التي تمثل استثمارا استراتيجيا وطموحا بالنسبة لعاصمة الفولاذ عنابة ومستقبل صناعة الحديد والصلب بالجزائر حيث سيوطن هذا المشروع بداخل مصنع الحجار على مساحة 120 هكتار مجموعة من التجهيزات والهياكل التابعة للمركب.

ويتمثل نشاط هذه الشركة في إنتاج منتجات الحديد والصلب من أنابيب وصفائح حديدية وغيرها من المواد المدرفلة وذلك بقدرات إنتاجية حددت بأكثر من 1،3 مليون طن سنويا في مرحلة أولى.

و سيمكن هذا المشروع من استحداث أكثر من 1600 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى إعادة دمج وحدة صناعة الأنابيب بدون تلحيم ضمن نسيج صناعة الحديد والصلب بعنابة ومن خلال ذلك دمج ما مجموعه 400 عامل تابعين لهذه الوحدة.

ويضاف هذا الصرح الصناعي الى مشاريع اخرى اهمها المشروع القطري الجزائري بولاية جيجل ما سيعزز قدرات الأنتاج الوطني من مواد الحديد و الصلب

والافت ان الدولتين الخليجيتين قطر و الإمارات تعيشان حالة خصومة منذ اشهر واثر ذلك على العلاقات الإقتصادية و السياسية بين البلدين