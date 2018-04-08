نحو عودة روراوة إلى الفاف قريبا

ذكرت مصادر موثوقة لـ"البلاد.نت"، أن الرئيس السابق للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، ينتظر دعوة من الفاف لحضور الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، و التي سيتم عقدها في 23 أفريل الجاري.

وقالت نفس المصادر أن روراوة باعتباره عضوا في الجمعية العامة للفاف، ينتظر دعوة زطشي من أجل حضور أشغال الجمعية، والقانون ينص على أن يتم ارسال الدعوات لأعضاء الجمعية العامة وكذا جدول الأعمال 15 يوما قبل انعقاد الجمعية.

هذا وسيقوم روراوة بالدفاع عن مشروع فندق الفاف خلال أشغال الجمعية العامة، والتي يسعى من خلالها الرئيس الحالي، خير الدين زطشي، إلى اقناع أعضاء الجمعية العامة بإلغاء المشروع.