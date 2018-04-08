النجم سفيان هني يقدم مباراة كبيرة و يتألق بتمريرة حاسمة

قاد اللاعب الدولي الجزائري سفيان هني فريقه “سبارتاك موسكو” الروسي لتحقيق فوز ثقيل برباعية كاملة لهدف وحيد أمسية اليوم الأحد.

ضد المُضيف “أنجي ماخشكالا” في الأسبوع ال25 من الدوري الروسي الممتاز.

وشارك لاعب الخضر أساسيا ليبصم على التمريرة الحاسمة للهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال10 والذي سجله “كوينسي بروميس”.

وغادر اللاعب السابق لفريق أندرلخت البلجيكي اللقاء في الدقيقة ال84 بعد أن قرر المدرب “كريرا” إستبداله بعد تأمين النتيجة برباعية.

وكان سفيان هني قد إلتحق بالدوري الروسي في الميركاتو الشتوي الماضي.