نجم فريق إنجليزي قد يكون مفاجأة الفاف

كشفت مصادر إعلامية موثوقة و رسمية أن مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف، فتح خطّ اتصالات مع بلال براهيمي، نجم رديف ميدلزبرغ الإنجليزي.

وهذا من أجل إقناعه بحمل ألوان المنتخب الوطني الأولمبي الذي بات قريبا من التأهل لكأس أمم أفريقيا للشباب بالنيجر 2019.

وأثار تألق صاحب الـ18 سنة كجناح هجومي أيسر مع فريق ميدلزبرغ في الدرجة الاولى الإنجليزية، إعجاب العديد من المتابعيين.

ويسعى منتخب أقل من 23 سنة لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين تحسبا للمواجهة أمام العودة أمام تونس لحساب تصفيات الكان.