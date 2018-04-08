بالفيديو: معتمرون أردنيون يسكبون مياه زمزم بعد أن منعوا من نقلها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ، يوضح منع السلطات السعودية المعتمرين من أخد ماء زمزم إلا في حال دفع ثمنه.

ويظهر الفيديو، مجموعة من المعتمرين، يقومون باستخراج عبوات مملوءة بماء زمزم من حافلات المسافرين وإفراغها ورميها على الأرض

بعدما منعتهم السلطات السعودية من استخراجها .

وحسبما أفادت به وسائل إعلامية، فإن السلطات السعودية منعت اليمنين من نقل ماء زمزم المبارك إلا إذا دفع ثمنه.

علما أن هذا الأخير يقدم للحجاج والمعتمرين بدون مقابل.