ترامب : الرئيس السوري بشار الأسد سيدفع ثمناً باهظاً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الرئيس السوري بشار الأسد سيدفع ثمناً باهظاً جراء الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في الغوطة الشرقية.

وغرد الرئيس الأمريكي على موقع تويتر قائلاً: “الأسد سيدفع ثمناً باهظاً للهجوم الكيماوي الطائش الذي أودى بحياة كثيرين بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف ترامب: “المنطقة التي شهدت تلك الفظاعة محاصرة ويطوقها الجيش السوري بما يجعل الوصول إليها من العالم الخارجي غير ممكن بالكامل”.

وتابع ترامب: “الرئيس بوتين.. روسيا وإيران مسؤولان عن دعم الأسد الحيوان”.

وطالب ترامب بفتح الغوطة الشرقية فوراً لإيصال المساعدات الطبية والتأكد مما حصل.

وقال ترامب، إنها كارثة إنسانية أخرى دون أي مبرر لها.

وفي تغريدة أخرى انتقد ترامب موقف سلفه باراك أوباما حيال الحرب في سوريا قائلاً: “لو حافظ الرئيس أوباما على خطوطه الحمراء التي رسمها لانتهت الكارثة السورية منذ فترة طويلة ولأضحى الحيوان الأسد تاريخاً”.

كل الخيارات مطروحة

قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي للأمن الداخلي، الأحد، إن الولايات المتحدة لا تستبعد شن هجوم صاروخي رداً على تقارير جديدة عن هجوم كيماوي في سوريا.

وقال توماس بوسرت مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في مقابلة مع برنامج (ذيس ويك) بقناة “أيه بي سي” التلفزيونية: “لا أستبعد شيئاً”.

وأضاف “نحن ندرس الهجوم في الوقت الحالي”. وأضاف أن صور الحدث “مروعة”.