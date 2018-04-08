وفد أمريكي لدراسة إمكانية إقامة "ديزني لاند جزائري" ..

كشف عبد الحميد ملزي، الرئيس المدير العام لشركة الإستثمار الفندقي SIH، اليوم الأحد عن تفاصيل إعادة تهيئة حديقة الوئام للحيوانات و التسلية ببن عكنون في العاصمة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ميزانية 59 مليار دينار لتجديد مدينة الألعاب كليا.

وقال ملزي في ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، أنه سيتم غلق الحديقة من اجل تجديدها ومباشرة أعمال التهيئة المتمثلة في توفير حوض حيوانات بحرية (أكواريوم) بالإضافة لملاعب غولف، وإضافة أنواع حيوانات جديدة وتنوّع أكبر في ألعاب التسلية، مؤكدا بهذا الصدد أنه لم يتم إختيار شركة التي ستتكفل بالأشغال لغاية الآن.

وعن اسعار تذاكر الدخول، قال المتحدث بأنها لن تتعدى 100 دينار، على أن يتم إحتساب تسعيرة 1500 دينار بالنسبة للدخول الذي يشمل كل التكاليف من إطعام وترفيه.

من جانب أخر شدد ملزي على أنه لن يسمح لأي شخص باستغلال الحديقة لأغراض تجارية شخصية أو أعمال خاصة خارجة عن القانون، مستغربا وجود مصنع للأدوية داخل حديقة للحيوانات، وقال: "لن أسمح لأي كان لا مسؤول ولا بنت مسؤول ولا ابن مسؤول باستغلال الحديقة في مشاريعهم الخاصة".

وكانت الحكومة قد أسندت مهمة تسيير حديقة التسلية لبن عكنون – الوئام المدني- لشركة الاستثمار الفندقي، بعد ان عانت الحديقة لسنوات من الإهمال والتهميش و اصبحت مقصدا للمنحرفين.

للإشارة فإن وفدا من " ديزني لاند " الولايات المتحدة سيصل على الجزائر في الـ 10 أفريل الجاري، من اأجل معاينة إمكانية إنشاء "ديزني لاند جزائري".

وفي سياق آخر، وعن الإصلاحات الجارية حاليا بمركز الاستجمام بسيدي فرجن قال ملزي أن الأسعار المستقبلية ستتغيّر وتتوافق مع التحسن الذي سيشهده هذا المركز على مستوى الخدمات والمرافق.