ڤايد صالح في زيارة عمل إلى بوهران

سيقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى وهران.وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد، فإن الفريق أحمد ڤايد صالح سيقوم ابتداء من يوم غد بزيارة عمل وتفتيش تدوم 3 أيام، إلى بوهران.وأضاف البيان، أن الفريق سيشرف خلال هذه الزيارة على تفتيش وحدات عملياتية

كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الثانية.