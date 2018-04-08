قال غوالي نور الدين المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد ، في برنامج " ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى، أن ارتفاع نسبة إعادة السنة الأولى جامعي يعود إلى سوء التوجيه ما يكلف الدولة نفقات وأعباء إضافية لاسيما وأن الطالب الجامعي يكلف 12 مليون سنتيم سنويا .

وكشف غوالي عن إجراءات جديدة في التسجيلات الجامعية للطالبة الجدد وإجراءات أخرى في تسجيلات الخدمات الجامعية سواء تعلق الأمر بالمنحة الجامعية أو النقل وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة .

وكشف المتحدث أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيشرف هذا الاثنين على تنصيب لجنة وطنية لإعادة النظر في خارطة التكوين لتتماشى واحتياجات القطاعات الاقتصادية، معترفا بأن التكوينات المتاحة حاليا لا تفي بالغرض ، وقال إن 55 بالمائة من خريجي الجامعات والمدارس العليا متخصصون في العلوم الانسانية والاجتماعية بينما يشكل خريجو العلوم التقنية 45 بالمائة.

وأكد المتحدث ذاته، أن الوزارة تتجه لتأسيس علاقة بين الجامعة والشريك الاجتماعي والاقتصادي ، لإدراج تخصصات جديدة وفق المهن التي ظهرت مؤخرا بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين.