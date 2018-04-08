زطشي يجتمع بماجر مجددا وهذا ما طالبه به

أدلى رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بتصريحات إعلامية صبيحة اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه إجتمع بالمدرب رابح ماجر، عقب عودة المنتخب من النمسا، وهذا من أجل تقييم التربص الأخير، بحيث قال:" إجتمعت بالناخب الوطني رفقة المناجير العام مدان، وهذا كما جرت عليه العادة عقب كل تربص، من أجل الحديث عن ما حدث خلال التربص والتطرق لكل التفاصيل، للنظفر في الأمور الإيجابية والسلبية التي يجب أن نصحهها لقادم أفضل للمنتخب الوطني ".

وعن مستقبل الناخب الوطني رابح ماجر، خاصة بعد الحملة التي شنت ضده في الأيام الماضية، أجاب زطشي قائلا:" ماجر يحظى بثقتي وثقة أعضاء المكتب الفيدرالي، ونأمل أن يكون المنتخب على أهبة الإستعداد للتحديات المقبلة ".