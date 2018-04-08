إجراءات مراقبة مشددة بمركز VFS Global!

أعلن السفير الفرنسي لدى الجزائر، كزافيه دريونكورت اليوم الأحد، عن مجموعة إجراءات جديدة سيتم اعتمادها في منح التأشيرة الفرنسية.

وقال دريونكورت في كلمة ألقاها على هامش إشرافه على الإنطلاق الرسمي لمركز "VFS GLOBAL" الواقع بمنطقة واد السمار شرق العاصمة، أنه سيتم إعتماد إجراءات مراقبة مشددة في منح التأشيرات على مستوى المركز الجديد لمنع التوسط، خلفا لما كان في "TLS CONTACT".

وبهذا الخصوص أعلن السفير الفرنسي عن تخصيص حصة ما بين 1500 إلى 2000 موعد مجاني يوميا عبر الموقع الغلكتروني لمركز VFS Global، داعيا المواطنين للتبليغ عن أي تجاوزات أن بيع للمواعيد.

وعن سعر التأشيرة، أكد ذات المتحدث أن سعرها انخفض إلى 3850 دينار جزائري، مشيرا إلى أن مدة معالجة الملفات لا تتعدى 15 إلى 20 يوما، وأن القرار الأخير في منح التأشيرة أو رفضها يعود إلى مصالح القنصلية والخارجية الفرنسية ولا علاقة للمركز بذلك.