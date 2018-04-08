زبائن "سوفاك" يحتجون على "تعرضهم للنصب والخداع" من طرف الشركة!

قام العشرات من زبائن شركة "سوفاك" الجزائر اليوم الأحد، بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة، على ما وصفوه بـ "تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المؤسسة".

واتهم الزبائن المحتجون القادمون من مختلف ولايات الوطن، الشركة ببيعهم سيارات نفعية من علامة فولسفاغن "مغشوشة" وغير مطابقة للمعاير المتفق عليها في عقد الشراء، مؤكدين انهم صادفوا عدة مشاكل تقنية وميكانيكية ومشاكل متعلقة بجودة الهيكل في شاحنات "فولسفاغن كرافتار" التي تم اقتناءها عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "اونساج" والحاملة للتريقم 2012.

وبهذا الخصوص، قال الزبائن أنهم تعرضوا "للخداع" من طرف الشركة التي باعتهم شاحنات على اساس أنها مصنعة في ألمانيا غير أنها صينية الصنع _حسبهم_ مؤكدينأنهم ومنذ اقتائهم لهذا النموذج من الشاحنات وهم في عملية صيانة دورية بسبب المشاكل العديدة التي يعاني منها المحرك.