نقابة كنابست تعلن الغاء قرار الإضراب الدوري

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (ابتدائي- متوسط - ثانوي) "كنابست"، المنعقد أمس السبت بالجزائر العاصمة في دورة طارئة، إلغاء قرار الإضراب الدوري الذي كان مبرمجا يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأوضح المنسق الوطني للكنابست، سليم ولهة أن "المجلس الوطني الطارئ قرر إلغاء قرار الإضراب، تبعا للإشعار بالإضراب الصادر يوم الـ 24 مارس الماضي والداعي للدخول في اضراب يومي الـ 9 و الـ 10 أفريل الجاري ويعود ذلك الى الإتفاق الحاصل بين النقابة ووزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء الماضي".

وكانت نقابة الكنابست قد دعت الى مجلس وطني طارئ يخصص لتقييم مضمون محضر الاتفاق الموقع بين المكتب الوطني للنقابة ووزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء الماضي.

وحسب محضر الإجتماع المؤرخ في الـ 03 أفريل، فقد تم الاتفاق على عدة نقاط لا سيما تنفيذ التزامات محضر 19 مارس لسنة 2015 وتسوية وضعية المنتمين للرتب الآيلة للزوال وتجسيد طب العمل لفائدة موظفي قطاع التربية واحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وكذا احتساب سنوات الدراسة في المدارس العليا للاساتذة والمعاهد التكنولوجية التي تم الاشتراك خلالها بالضمان الاجتماعي.

كما جدد المحضر التزام وزارة التربية مراسلة الجهات الحكومية المعنية بخصوص ملف السكن وتنصيب لجنة مشتركة لاقتراح كيفيات استفادة مستخدمي القطاع من مختلف الصيغ الموجودة حاليا.

وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أعلنت الخميس الماضي عن اجراءات جديدة لفائدة عمال القطاع تخص ملف الترقيةي وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب الوزيرة فإن الإجراءات الجديدة "هامة جدا" وتتعلق بملف الترقية، حيث "سيتم خلال سنتي 2018 و2019 تنفيذ نفس منهجية الترقية التي تم اتباعها خلال سنوات 2015، 2016 و2017"، وسيسمح هذا الإجراء للجنة التي تم تنصيبها على مستوى الوزارة وتضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين بالسهر على "الانتقال من الترقية الاجتماعية إلى الرتبة البيداغوجية التي يتبعها مهام بيداغوجية جديدة".

أما الإجراء الثاني، فيتعلق ب "تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2014 والذي سيمس 8 شعب في القطاع، وكذا 21 سلك من أصل 28 سلك، ومن حيث الرتب فسيمس المرسوم 26 رتبة من أصل 46 رتبة".