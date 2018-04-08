ترامب لحاكم خليجي: "بدون الولايات المتحدة لن تستمر أسبوعين"!

اشتكى ترامب من مقدار الأموال الأمريكية التي تُصرف في سوريا والعراق، قائلا إنها "لم تنتج شيئا للولايات المتحدة في المقابل"، وتساءل ترامب: "لماذا لم تتدخل بلدان أخرى في المنطقة، خاصة دول الخليج الغنية؟"، وفقا لما ذكره مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية.

ولمح ترامب بشكل متكرر إلى ما يصفه بدعم غير كاف من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، الأربعاء، إن ترامب كان مُلحا على أن يشارك حلفاؤنا وشركاؤنا في المنطقة، الأكثر عرضة للخطر، بالمزيد في اللعبة".

هذا الشعور أكده ترامب بشكل خاص، إذ يلاحق دول خليجية مثل السعودية والإمارات لعدم تقديم الموارد الكافية لمحاربة داعش. ويتباهى ترامب أمام أصدقائه بأنه بمجرد انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة سيضطر الملوك الأثرياء لهذه الدول إلى التخلي عن طائراتهم الخاصة وأساليب حياتهم المبذرة. وقال ترامب في اتصال هاتفي مع أحد حكام الخليج: "بدوننا لن تستمر أسبوعين، وستضطر للسفر بطائرات الركاب التجارية"، وفقا لما نقله شخص أبلغه ترامب بما دار في الاتصال الهاتفي.

وأعرب ترامب عن تفاؤله بأن دول الخليج سوف تقدم المزيد من الأموال لجهود تحقيق الاستقرار في سوريا، وبينها 4 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، رغم أن المسؤولين الذين حضروا الاجتماع قالوا إنه لم يتضح لهم مصدر ثقة ترامب في حدوث ذلك.

وكان ترامب التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 20 مارس الماضي، كما تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأسبوع الماضي، وجرى مناقشة الأوضاع في سوريا، بحسب البيت الأبيض.