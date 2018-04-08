بلماضي يحقق إنجاز غير مسبوق

حقق المدرب الجزائري إنجازا غير مسبوق بعدما قاد نادي الدحيل للتتويج بلقب البطولة القطرية لكرة القدم وبدون أي هزيمة بعد فوزه (5-2) على حساب السيلية في المواجهة التي جمعت بينهما أمسية السبت ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من المسابقة المحلية.

وبهذه النتيجة العريضة أنهى الدحيل مشواره في البطولة برصيد 60 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد السيلية، عند 28 نقطة في المركز السادس.

ويعد هذا الإنجاز رقما قياسيا جديدا يضاف للنادي تحت مسماه الجديد بعد دمج لخويا والجيش نهاية الموسم الماضي.

وعلى المستوى الآسيوي، لم يكن الدحيل أقل شراسة وقوة، وذلك بعدما فرض سيطرته مبكرا، على مجموعته بالبطولة القارية، ونجح في حصد العلامة الكاملة حتى الآن (15 نقطة) بعد خوض 5 مواجهات بدور المجموعات. ويعد هذا الرصيد كافيًا لأن يكون الدحيل، أول فريق آسيوي يتأهل للدور الثاني وقبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

ليكون الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة محلياً أو قارياً هذا الموسم، فقد نجح في تجاوز 26 مباراة متتالية بدون هزيمة، حيث أنهى 21 مباراة بالدوري بدون أي خسارة، وكذلك 5 جولات في دوري أبطال آسيا دون أي خسارة في المباريات التي خاضها على ملعبه، أو على ملعب المنافس، وكانت آخر هزيمة له أمام السد على لقب كأس السوبر في 9 سبتمبر 2017.