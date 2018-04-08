أمطارا معتبرة و رعدية مع رياح بـ 10 ولايات اليوم

ستشهد 10 ولايات شرقية اليوم الأحد أمطارا رعدية ومعتبرة مع رياح تكون أحيانا قوية.وحسب خريطة اليقظة بالديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، فقد وضعت تنبيها من المستوى الثاني خاص بتساقط أمطار.

تكون معتبرة بولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

وهذا بداية من منتصف نهار اليوم الأحد لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.