حداد يصوت لصالح فريق مولودية وهران في البطولة العربية !

صوّت نائب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “ربوح حداد” لصالح فريق مولودية وهران من أجل المشاركة في البطولة العربية رفقة كل من إتحاد العاصمة ووفاق سطيف.وفضل ربوح حداد مشاركة الحمراوة عوضا عن الجار مولودية الجزائر التي حصلت في الأخير على شرف تمثيل الجزائر في البطولة العربية.

وصوت غالبية أعضاء المكتب الفيدرالي على فريق مولودية الجزائر من أجل الحصول على شرف تمثيل الجزائر في البطولة العربية.