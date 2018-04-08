بالفيديو: سفينة تصطدم بقصر تاريخي في مضيق البوسفور في إسطنبول

اصطدمت سفينة شحن كانت تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول بفيلا تاريخية على الشاطئ السبت بسبب خلل فني، ما تسبب باضرار جسيمة.

وفقدت السفينة "فيتاسبيريت" التي تحمل العلم المالطي السيطرة وصدمت الفيلا، بحسب التقارير. وانهار سقف الفيلا والطوابق العلوية وأظهرت لقطات للتلفزيون غرق طابق تحت الأرض.

وتعتبر هذه المنازل المعروفة بالتركية باسم "ياليس" المرتفعة الثمن، عقارات تاريخية على شاطئ المياه التي تقسم إسطنبول إلى شطرين أوروبي وآسيوي.

وقالت وكالة دنيز هيبر لأخبار النقل البحري أن السفينة فقدت السيطرة بسبب عطل فني لم يحدد بعد.

وتم اخراج السفينة من الفيلا بعد إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة الملاحة كإجراء احتياطي، بحسب تلفزيون آن تي في. ولم يسفر الحادث عن إصابات.

شيدت فيلا صالح أفندي الخشبية في القرن التاسع عشر. ولا سكان دائمين فيها لكن يتم تأجيرها لإقامة حفلات الزفاف والحفلات الموسيقية.