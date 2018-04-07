بن غبريت تنشر الشبكة الجديدة لأجور موظفي التربية

أفرجت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، أمسية يوم السبت ، عن الشبكة الاستدلالية الحديثة الخاصة بأجور موظفي قطاعها ، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.

ونشرت الوزيرة في صفحتها الرسمية على فيسبوك ، اليوم ، في إطار سياسة الإعلام الجواري لمصالح وزارتها ، الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات موظفي قطاع التربية ، ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، التي تمّ إقرارها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 مايو 2012 .

كما تمّ إعداد الشبكة الاستدلالية الجديدة بناء على تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وبموجب الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات موظفي قطاع التربية ، ستستفيد عدّة رتب من زيادات في الأجور ، بعد ترقيتها إلى أصناف أعلى ، حيث سيتمّ رفع رتبة مساعد معلم في الصنف (7) إلى رتبة معلم المدرسة الابتدائية في الصنف (10 ) ، كما سيستفيد مستشارو التربية في الأصناف (13) و (14) ، من الترقية إلى الصنف (15) ، في حين سترتفع رتبة ناظر الثانوية من الصنف (14 ) إلى الصنف (16 ).