أمطار و انخفاض في درجات الحرارة في العديد من الولايات بداية من غد الأحد

ستشهد المناطق الشمالية بداية من يوم الأحد، انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث ستعود إلى معدلها الفصلي مع أجواء غائمة وسيتخللها تساقط للأمطار طيلة أيام الأسبوع.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أسبوعا ربيعيا معتدلا على عموم الوطن، حيث ستكون بداية الأسبوع ممطرة بالمدن الشمالية والداخلية للوطن، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 18 و20 درجة، في حين ستتساقط أمطار خفيفة على كل من وهران، سطيف، عنابة، وستتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و19 درجة، فيما سيميز الصحو الجزئي سماء معظم المدن الداخلية والجنوبية، حيث ستصل درجات الحرارة بولاية قسنطينة 16 درجة و27 درجة بولاية تيندوف.

وستتخلل ايام الأسبوع فترات من الصفاء، لتعود الأمطار بداية من الثلاثاء والأربعاء على المدن الساحلية، فيما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 19 و21 درجة، ففي العاصمة ستصل درجة الحرارة 19 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، وستصل 19 درجة في وهران. أما الجو سيبقى مستقرا في باقي ولايات الوطن مع القليل من الغيوم ودرجات حرارة فصلية، في حين ان درجات الحرارة بمدن الهضاب ستبلغ 18 درجة في سطيف، وستتراوح ما بين 20 و23 درجة في ولاية قسنطينة، وستتراوح ما بين 21 و23 درجة في ولاية عنابة، أما الجنوب فتواصل الحرارة ارتفاعها لتصل 26 درجة بولاية تيندوف.

لتظل الأجواء غائمة مع نهاية الأسبوع الجاري وتسجيل أمطار غزيرة على معظم ولايات الوطن خصوصا المدن الشمالية، مع تسجيل فترات من الصفاء، حيث ستصل درجة الحرارة في العاصمة 21 درجة، وهران 19 درجة، سطيف 20 درجة، قسنطينة 21 درجة، عنابة 21 درجة، تيندوف 22 درجة.