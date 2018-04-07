بالفيديو : بعد تخفيض سعرها .. هذا مصير البيكانتو في سوق تيجلابين

أثّر انتشار خبر تراجع سعر سيارة “بيكانتو” في الوكالات إلى 139 مليون سنتيم، على سعر السيّارة بسوق تيجلابين اليوم.

وأجمع الباعة صبيحة اليوم أن سوق تيجلابين يعرف تراجعا كبيرا في الأسعار مقارنة بالأسابيع الفارطة، وقرار خفض سعر “البيكانتو” ضرّهم كثيرا.

وخلال جولة لفريق النهارAUTO، اليوم السبت بسوق السيارات المستعملة بتيجلابين في ولاية بومرداس، سجّلنا انخفاض بأكثر من 15 مليون سنتيم.

وفي الفيديو التالي، نرصد لكم بعض السيارات التي تقربنا من أصحابها اليوم و تعرفنا على أسعارها.