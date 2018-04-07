بالفيديو : بونجاح يُسجل ثنائية و يبصم على هدف رائع

قاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد القطري لإكتساح الضيف الخريطيات بتسعة أهداف لهدف وحيد أمسية اليوم السبت.

في لقاء الجولة ال22 والأخيرة من دوري نجوم قطر، ووقع مُهاجم المنتخب الوطني ثنائيته في الدقيقتين ال20 وال42 من الشوط الأول.

هذا فيما بصم المُهاجم الجزائري الأخر لنادي السد يوغرطة حمرون على هدف وحيد في الدقيقة ال85 من ركلة جزاء.

وبعد فوز اليوم في أخر جولة أكمل النادي الأبيض الموسم في المركز الثاني ب49 خلف المُتوج الدحيل ب60 نقطة.

في حين أكمل بونجاح الدوري ب16 هدفا في 11 لقاء فقط بسبب الإصابة التي أبعدته كثيرا عن الميادين هذا الموسم.