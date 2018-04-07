محرز يسقط أمام فريق سليماني

تكبد فريق ليستر سيتي هزيمة قاسية على يد المضيف نيوكاسل أمسية اليوم السبت في إطار الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع هدفين مقابل هدف، وشارك النجم الجزائري رياض محرز كأساسي كما جرت العادة، ولم يتمكن من هز شباك المنافس ولم تقديم تمريرة حاسمة.

تجدر الإشارة إلى أن المهاجم الجزائري الآخر لنيوكاسل إسلام سليماني لم يشارك في اللقاء، بسبب وجود بند في عقده يمنعه من مواجهة فريقه السابق ليستر سيتي، وهو الذي يلعب في نيوكاسل على شكل إعارة لغاية نهاية الموسم الحالي.