سقوط قتلى وجرحى في عملية دهس بمدينة مونستر الالمانية

أكدت الشرطة الألمانية في مدينة مونستر اليوم السبت (السابع من نيسان/أبريل 2018)، سقوط قتلى وجرحى جراء دهس بسيارة لحشد من الأشخاص في المدينة الواقعة غربي ألمانيا. وقالت وسائل إعلام إن عدد المصابين بلغ

ونقلت وكلة رويترز عن متحدثة باسم الشرطة الألمانية قولها "إن عدد كبير من الأشخاص قتلوا في الهجوم من بينهم المهاجم على الأرجح". وذكرت وسائل إعلامية موثوقة نقلا عن الشرطة أن المهاجم أطلق النار على نفسه.

وحسب قوات الإطفاء، فقد دهست شاحنة حشدا من الأشخاص. وقال مصدر أمني إنه لا يمكن استبعاد أن يكون الحادث هجوما متعمدا

وقال جهاز الشرطة في المنطقة على تويتر "سقط قتلى وجرحى. الرجاء تجنب المنطقة. نحن في الموقع".

ودعت الشرطة السكان الى تجنب "التكهنات" حول الحادث.

وبحسب نسخة مجلة "شبيغل" على الانترنت فإن السلطات الالمانية "تفترض" ان الحادث هو هجوم، لكن لم يصدر اي تأكيد رسمي لذلك

ودعت الشرطة الألمانية في مدينة مونستر، المواطنين، إلى تجنب المنطقة التي وقعت بها عملية الدهس. وكتبت الشرطة على تويتر أن هناك انتشارا واسعا لأفرادها عند مطعم كيبنكرل، وأضافت: " برجاء تجنب المنطقة المحيطة بالمطعم ونحن متواجدون في المكان".