بالفيديو : الأفلان يطالب بوتفليقة بالترشح لعهدة خامسة

دعا حزب جبهة التحرير الوطني رسما، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لعهدة رئاسية خامسة.

وجاء هذا على لسان الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، الذي أشرف اليوم رفقة مجموعة من وزراء الحكومة، على نشاط حزبي خاص باستظهار انجازات الضخمة لرئيس الجمهورية خلال العهدات الرئاسية الأربع الماضية.

وأشار ولد عباس إلى أن الحزب يطلب رسميا من الرئيس الترشح لعهدة رئاسية أخرى، غير أن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس، وفق تعبيره.

وأكد أن الكلمة الأخيرة بخصوص الترشح من عدمه ستكون للرئيس. مستدركا بقوله : "الشعب يطالب الرئيس بوتفليقة بمواصلة المسيرة .. ونأمل أن يستجيب ويعلن الترشح"'

وتابع قائلا: "كل الوفاء وكل الولاء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة".