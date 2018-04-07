زيدان يرفض وقوف فريقه في ممر شرفي لبرشلونة

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن فريقه المدريدي في وضع جيد قبل الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أنه يسعى لاستمرار ذلك خلال المرحلة المقبلة.

وحول إمكانية عمل ممر شرفي لبرشلونة في حالة الفوز على أتلتيكو مدريد قال الفرنسي: "لن نفعل ذلك، نحن نركز على مباراة الغد، وسنحاول الحصول على الثلاث نقاط، لكن لن نقف في ممر شرفي".

وأضاف: "أتلتيكو مدريد يستحق ما وصل إليه هذا الموسم بالتواجد في المركز الثاني، وما يمكننا فعله هو الفوز غدًا وتقليص فارق النقاط".

واختتم: "في غضون 15 يومًا سوف تسألوني مجددًا عن الممر الشرفي، كما تسألوني الآن، الإجابة واضحة ولا يجب أن أتحدث عن هذا بعد الآن".

ومن المنتظر أن يحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة بملعب كامب نو يوم 6 ماي المقبل ضمن الجولة 36 من الليجا.