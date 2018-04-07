بالفيديو : مشاريع ضخمة واعدة ستشهدها الجزائر في المستقبل القريب

يعقد الرئيس المدير العام لشركة الإستثمارات الفندقية غدا الأحد ندوة صحفية منذ إستحداث هذه الشركة المكلفة بتسيير إقامة الدولة و أغلب الفنادق الفاخرة في الجزائر قبل 20 سنة ، و أفادت صحيفة إلكترونية أن الظهور الأول من نوعه للمدير العام لشركة الإستثمارات الفندقية أمام وسائل الإعلام الوطني ستكون فرصة للرجل لكشف مخطط تطوير حديقة الحيوانات و التسلية ببن عكنون بعد أن أوكلت مهام تسيير هذه المنشئة و تسييرها لشركة الإستثمارات الفندقية