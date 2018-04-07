بالفيديو : فرقة زنقا كريزي تنظم لحملة خليها تصدي

علم “دزاير براس”، عصر اليوم الجمعة، إنّ الثلاثي زنقا، إيبيزا وأكساس سيكونون أبطال فيديو #خليها_تصدّي المُرتقب الليلة عبر شبكة “يوتيوب”.

خصّ الثنائي إسلام ودادي من فرقة “زنقا” واليوتيوبر الشهير عادل إيبيزا، “دزاير براس” حصريا بأولى الصور الخاصة للفيديو الواعد.

فيديو #خليهاـتصدي، يتطرق لتداعيات وانعكاسات الحملة الفيسبوكية الأشهر هذه الأيام، والتي تدعو لمقاطعة تكفل كسر أسعار السيارات.

وفي تصريح لــ”دزاير براس”، ذكر عادل إيبيزا أنّ الفيديو سيستغرق حوالي 4 دقائق.

ويجسّد دادي زنقا دور صاحب مصنع لنفخ العجلات، بينما يلعب إسلام دور عامل بسيط وإيبيزا دور المواطن الضحية.

ويشهد الفيديو حضور أنيس الحراشي في دور السمسار الفكاهي.

وبلغ أنيس الحراشي نهائيات مسابقة “دي زاد كوميدي شو”.

وسيؤدي اللاعب السابق أمين أكساس دور لاعب يلجأ إليه صاحب مصنع تركيب السيارات لأجل الإشهار لعلامته.

الفيديو تم تصويره بالكامل بين حامة العناصر (رويسو) وباب الواد، وهو يرصد بطريقة فكاهية تداعيات حملة “خليها تصدي”.

وأجبرت الحملة أصحاب مصانع النفخ على تخفيض أسعار السيارات.

وضربت الحملة جيوب السماسرة المستفيدين من قرار الحكومة القاضي باستيراد السيارات وفق نظام المحاصصة (الكوطة).