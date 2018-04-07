بالفيديو : شمسو ديزاد جوكر ضيف المملكة المغربية

حل اليوتوبر المعروف ، شمس الدين لعمراني، الملقب بـ”شمسو ديزاد جوكر” اليوم ضيفا على البلد الشقيق المغرب.

ودُعِي “شمسو ديزاد جوكر” كضيف شرف، لحضور مسابقة لإختيار أفضل المواقع الإلكترونية بالمغرب، 2018 maroc web awards.

ويحظى “شمسو ديزاد جوكر” بشعبية كبيرة في المغرب، وهو ما يتجلى في عدد متابعيه على منصات التواصل الإجتماعي من المغاربة.

وتهدف هذه المسابقة في نسختها المغربية، لتحسين المافسة حول محتوى، وتصاميم المواقع الإلكترونية.

وينتظر عشاق “الواب” النسخة الجزائرية لهذه المسابقة في طبعتها الجديدة، والتي تقام كل سنة في الجزائر، لتقييم المواقع الإلكترونية، حسب لجنة تحكيم مختصة.