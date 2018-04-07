تلك الأيام مسلسل درامي ضخم .. يصنع الحدث في الصحافة العربية

تواصل قناة “الشروق تي في” الكشف عن مفاجأتها العملاقة التي تحضرها للمشاهدين خلال شهر رمضان المقبل، حيث سيكون الجزائريون على موعد هذه المرة مع أول عمل درامي جزائري بصناعة تركية من خلال مسلسل “تلك الأيام” الذي يتم تصويره حاليا بين اسطنبول في تركيا والجزائر بأحدث التقنيات السينمائية والتصويرية

ويحكي عن فترة العشرية السوداء بمشاركة مجموعة من ألمع الممثلين في الساحة الفنية الوطنية.

تلك الأيام”، مسلسل “شروقي” يقوده المخرج التركي محمد جوك، الذي أخرج ما يزيد عن عشرين مسلسلاً في تركيا وأذربيجان وبلغاريا وألمانيا وروسيا، ويعاونه فريق العمل التركي، المؤلف والسيناريست أركان شيبلاك، ومدير التصوير حقي توبجو، ومدير الإضاءة أحمد إيدن، ومهندس الديكور أوزجور كميرتاش، وفي الماكياج أسماء إيرين، وسبق لهذا الفريق وأن عمل في كبرى المسلسلات التركية التي عُرضت في العالم العربي، على غرار “قيامة أرطغرل” و”حريم السلطان” و”وادي الذئاب” و”زهرة القصر” و”الأرض الطيبة” و”نور ومهند”.

حسان كشّاش.. مفاجأة المسلسل

هذا ويشارك في المسلسل نخبة من الفنانين على رأسهم بطل مسلسل “الخاوة” الممثل الكبير حسان كشاش الذي التحق مؤخرا بفريق العمل، إلى جانب كل من مصطفى لعريبي، نبيل عسلي، بوعلام بناني وسارة لعلامة وكنزة مرسلي وحسن بن زراري وتنهينان ورانيا سيروتي ونور الدين بوسوف وفتحي نوري وعزيز بوكروني.

يتناول المسلسل فترة محورية في تاريخ الجزائر المعاصر وتحديدا في تسعينيات القرن الماضي، أو ما يعرف بـ “العشرية السوداء”، ومعاناة الجزائريين من الإرهاب، ثم تخطيهم لهذه الفترة، حيث تبرز فيها قصة حب تصارع الظروف بين الاستمرار والفراق

في سياق متصل، أكد المدير العام لمجمع “الشروق” علي فضيل، بأن المؤسسة أنتجت العديد من المسلسلات الكبيرة للسوق الوطنية، مشيرا أنها تسعى هذا العام للمنافسة والخروج بالمسلسل الجزائري إلى فضاء الشاشات العربية لاحقاً، وأن قصة المسلسل واعدة جداً وتمسّ الكثير من الشعوب العربية بتوليفة تركية في ثوب جزائري عربي وبجودة سينمائية، ونقل التجربة التركية إلى سوق إنتاج الدراما العربية، لحرصها على تطوير صناعة الدراما الجزائرية”، ويتناول المسلسل فترة محورية في تاريخ الجزائر المعاصر وتحديدا في تسعينيات القرن الماضي، أو ما يعرف بـ”العشرية السوداء”، ومعاناة الجزائريين من الإرهاب، وتخطيهم لهذه الفترة.

وقال المخرج التركي محمد جوك، إن هذا المشروع يمثل تحدّياً بالنسبة إليه، ولكنها ليست المرة الأولى التي يُخرج فيها عمل بلغة أخرى غير التركية، وقال إن “هناك تفاهماً كبيراً مع فريق العمل الجزائري”، وقد تعرف على النجوم الجزائريين قبل العمل، ولم تكن هناك صعوبة في التفاهم على تنفيذ رؤيته الإخراجية، “ونحن نعمل في مختلف الظروف، وقد قمنا بالانتهاء من تصوير الأسبوع الأول في أكثر من موقع، ونصوّر حالياً في مواقع

على الصعيد ذاته، صنع خبر انطلاق تصوير مسلسل “تلك الأيام” بتركيا الحدث عبر وسائل الإعلام العربية خلال الأابيع الماضية، حيث تطرقت له بإسهاب صحف ومواقع إلكترونية مصرية وإماراتية وقطرية.

وعنونت العربي الجديد القطرية “تلك الأيام أول مسلسل عربي بفريق تركي”، حيث أشادت بالتقنيات والإمكانيات الموفرة لهذا العمل الذي يمثل سابقة في تاريخ الدراما العربية، من جهتها خصصت جريدة “الدستور” المصرية حيزا كبيرا للموضوع، حيث كتبت عبر موقعها الالكتروني :” تلك الأيام.. مسلسل جزائري عن العشرية السوداء”، مشيرة أن “الشروق” هي المؤسسة الجزائرية الأولى التي تستعين بمخرج تركي، حيث أن هذه الخطوة هي محاولة منها للنهوض بالدراما، واصفة محمد جوك بالمخرج المخضرم الذي قدم ما يزيد عن عشرين مسلسلا، في أذربيجان، وبلغاريا، وألمانيا، وروسيا.

من جهتها نقلت عديد المواقع الالكترونية من بينها “الحياة” اللندنية، “صدى البلد”، “اليوم السابع”، “الجرس اللبنانية” و”الإمارات نيوز” كواليس تصوير “تلك الأيام”، كما تم نشر صور للمسلسل على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”انستغرام” ولقيت تفاعلا كبيرا من طرف النشطاء. للإشارة، تعلم “الشروق” قراءها الكرام أنها ستشرع خلال هذه الأيام في نشر حوارات مع أبطال “تلك الأيام” للحديث عن أدوارهم في المسلسل وكواليس العمل.