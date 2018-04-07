بايرن ميونيخ يصر على خدمات الدولي الجزائري

كشفت شبكة “سبورت ميدياسات” الايطالية، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يرغب هو الآخر في ضم النجم الجزائري فوزي غلام خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لذات المصدر، فإن بطل “البوندسليغا” ينافس مانشستر يونايتد على ضم غلام، حيث يعد النادي الانجليزي في أحسن رواق لضم خريج أكاديمية سانت ايتيان بعد أن ربط اتصالات أولية بوكيله البرتغالي جورج مينيدز.

تجدر الإشارة إلى أن العملاق الألماني يبحث عن بديل للرحيل المحتمل للظهير الأيسر ألابا، ما جعله يحول أنظاره لغلام الذي يعتبر من أبرز الأظهرة في الساحة الأوروبية في الوقت الحالي ومطلوب من قبل أكبر الأندية في القارة العجوز.