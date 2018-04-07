هذا هو موعد استلام سكنات LPP

وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار:

المقاولون ومكاتب الدراسات التي لا تحترم معايير الإنجاز «ما يُخلصوش»

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن إعداد رزنامة جديدة مضبوطة لتسليم مساكن LPP، يتم من خلالها تحديد تواريخ تسليمها بدقة، مؤكدا بأنه لن يكون هناك تمديدا للآجال إلى غاية 2019، حيث عبّر عن رفضه للأمر بسبب المبررات غير المقبولة التي يقدمها أصحاب المشاريع في كثير من الحالات.

وشدّد طمار خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى بعض مشاريع السكن بصيغة LPP في العاصمة، أول أمس، على ضرورة تحديد تواريخ تسليم المشاريع بدقة ووضع رزنامة لذلك يجب اتّباعها من قبل كل المقاولين وأصحاب المشاريع، مضيفا بأنه لن يقبل أي تمديد في الآجال المحددة، خصوصا من بعض الذين يقدّمون حججا غير مقنعة.

وأمر وزير السكن عبد الوحيد طمار المقاولين ومكاتب الدراسات المكلفة بالإنجاز بضرورة تدارك التأخر المسجل واحترام آجال الإنجاز القانونية المحددة في دفاتر الشروط، مطالبا بوضع رزنامة لتسليم هذه المشاريع من خلال ضبط مخطط دقيق عبر 46 ورشة بالعاصمة، كما عبّر عن عدم رضاه عن مستوى الأشغال المنجزة من طرف المقاولات ومخططات مكاتب الدراسات التي أهملت الجانب الفني للهندسة المعمارية وجمالية المحيط.

وهدّد عبد الوحيد طمار بعض مكاتب الدراسات بعدم تسديد مستحقاتهم في حال عدم التقيد بالطريقة الصحيحة في الإنجاز والاستمرار في الفوضى الحاصلة في التصميم الهندسي للمساكن، فضلا عن الإنجاز المدروس للطرق والشبكات المختلفة داخل المجمع السكني، مع إتاحة الفضاء لإنجاز مساحات الترفيه ولعب الأطفال.

وركز الوزير على ضرورة تسلم أحياء سكنية متكاملة تحترم الجانب الجمالي، خاصة وأنه سيتم خلال السنة الجارية إجراء عدة عمليات لتوزيع المساكن بصيغة الترقوي العمومي LPP، والوزارة لا ترغب في تسليم وحدات سكنية وفقط، حيث ينبغي تسليم الحي كاملا دفعة واحدة بمختلف مرافقه.

وطالب الوزير مديري القطاع في الولايات بضرورة مراسلته بصفة مباشرة في حال عدم الرضا عن المخططات التي تردهم أو الأشغال المنجزة في الميدان من قبل المقاولين ومكاتب الدراسات، مؤكدا إمكانية إجراء تعديلات على هذه المخططات لتجسيد هندسة فنية مطابقة للمقاييس الدولية المنتهجة في مجال العمران.

وتفقد الوزير خلال زيارته عينة مكونة من ثلاث ورشات لإنجاز السكن الترقوي العمومي من أصل 46 ورشة بالعاصمة، والمتمثلة في حي بن دادة الذي يحتوي على ورشة لإنجاز 872 وحدة وحي «لاكولين» الذي يحتوي على 594 وحدة، المتواجدين ببلدية سطاوالي، إلى جانب حي مكودة ببلدية عين البنيان، والذي يضم 440 وحدة سكنية.