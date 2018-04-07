نجم نادي إنتر ميلان جديد الخضر و لاعب ليفربول قد يكون المفاجأة

أكد حسين عبد العزيز، نائب مُدير المنتخبات الوطنية، بأن الموهبة الجزائرية و مُهاجم إنتر ميلان “محمد بلخير” سيحضر التربص القادم لفئة 20 عاما.

وقال :”بلخير مُهاجم إنتر ميلان إلتحق بنا بفضل مجهوداتنا الكبيرة، وهو يمتلك رغبة قوية لتمثيل الألوان الوطنية من هنا فصاعدا”.

وواصل :”هذا اللاعب لن يكون المُحترف الأخير الذي سيلتحق بصفوفنا في الفترة القادمة، بل ستكون هناك أسماء جديدة”.

وختم :”سنعمل على القيام بضم عناصر آخرى ستكون بمثابة مُفاجآت من أجل تطوير مُستوى الأصناف الشُبانية للخضر”.

وتُشير آخر الأصداء عن وجود إهتمام شديد من الإتحاد الجزائري بلاعب “ليفربول” الصاعد، ياسر لعروسي البالغ من العمر 17 سنة.